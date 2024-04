CONTROLE DE INFESTAÇÃO

Prefeitura intensifica ações de prevenção à leptospirose em Salvador; confira os bairros

As ações são realizadas para reduzir a infestação de roedores e diminuir os riscos de transmissão da zoonose para os cidadãos

A Prefeitura, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou ações de inspeção e controle de infestação de roedores em cinco distritos sanitários de Salvador. A ação é coordenada pelo Setor de Vigilância e Controle das Zoonoses transmitidas por animais Sinantrópicos (Sevas).

Caso precise de orientação ou ação direta contra infestações desses animais, o cidadão pode entrar em contato gratuitamente, através do Fala Salvador 156.

As ações são realizadas para reduzir a infestação de roedores e, consequentemente, diminuir os riscos de transmissão da zoonose para os cidadãos. Durante as atividades, os agentes de endemias orientam os moradores de como evitar a presença de roedores e como se prevenir contra a leptospirose, para que a população saiba identificar os riscos e se protejam.

"Nestes locais fazemos a inspeção e desratização, quando necessário, para reduzir a infestação de roedores e consequentemente diminuir os riscos de transmissão da zoonose para os munícipes. Além disso, realizamos inspeções e intervenções químicas em praças, orla marítima, entorno de córregos e canais e antes do período chuvoso, trabalhamos nas ruas que tem histórico de alagamento”, explicou a chefe do Sevas, Cris Yuki.

“Além do trabalho de combate aos ratos, o Sevas atua no controle da esquistossomose, além da prevenção e controle de zoonoses transmitidas por pombos e achatina fulica (caramujo africano)", completou.

Doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira, a leptospirose pode ser transmitida ao homem em situações de enchentes e inundações, quando a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama tornando vulnerável qualquer pessoa que tenha contato com substâncias contaminadas, penetrando no corpo através da pele via arranhões ou ferimentos.