FOLIA

Prefeitura lança campanha de combate à violência contra as mulheres no Carnaval de Salvador

Dois Centros de Atenção à Mulher no Carnaval farão o atendimento do público feminino

Tharsila Prates

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 20:43

Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador (SPMJ) realizou, nesta terça-feira (28), a ativação de mais uma iniciativa de combate à violência contra as mulheres no Carnaval de Salvador. A Campanha 'Tô Na Rua, Mas Não Sou Sua' chega para fortalecer as ações já desenvolvidas por meio da política pública do Alerta Salvador, ao longo de todo o ano, para a proteção das mulheres no município. >

A ativação da campanha foi feita no Wet’n Wild, na Avenida Paralela, durante um treinamento obrigatório para os vendedores ambulantes credenciados para o Carnaval 2025, em parceria da prefeitura com a Ambev. Os ambulantes receberam orientações sobre como ajudar na proteção à mulher e sobre como identificar situações de violência e denunciá-las. Além disso, em cada isopor haverá um adesivo alusivo à campanha, que tem o objetivo de informar e de atuar no acolhimento.>

“A campanha Tô na Rua, Mas Não Sou Sua vem para fortalecer ainda mais a nossa política pública do Alerta Salvador no combate à violência de gênero contra mulheres e fazer com que o nosso Carnaval seja um espaço de respeito, onde as mulheres saibam onde pedir ajuda e os homens saibam que o local de diversão é para todos e que a importunação não é aceita nesses espaços”, destaca a titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo.>

A gestora explica que será feito um trabalho preventivo, de orientação, com dois Centros de Atenção à Mulher no Carnaval, atendendo e acolhendo o público feminino, com equipe psicossocial, articulada com os postos de saúde, com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), com a Guarda Civil Municipal e com todos os órgãos municipais. “Esse é um chamado para fazer com que o nosso Carnaval seja mais inclusivo, mais respeitoso e um ambiente de diversão efetiva para as mulheres na nossa cidade”, pontua.>

Os Centros de Referência e Atenção à Mulher no Carnaval estarão situados nos dois circuitos principais da folia: Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande/Praça Castro Alves).>

O do Circuito Dodô ficará na Rua Professor Sabino Silva, no Chame-Chame, próximo ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e o do Circuito Osmar ficará no Campo Grande, próximo ao Monumento ao 2 de Julho (estátua do Caboclo).>

Atuação em rede >

“Salvador mais uma vez sai na frente, trazendo um carnaval com um olhar de proteção à mulher, seja no sentido de prevenção, com informações sobre como proteger, como auxiliar a ter um suporte em caso de ajuda ou de violência, e também por meio de uma rede articulada do Município, juntamente com outros órgãos, a exemplo do Ministério Público, Defensoria Pública e da Polícia Civil, com o objetivo de dar o acolhimento e atendimento à mulher”, afirma a diretora de Políticas para Mulheres da SPMJ, Fernanda Maria Cerqueira.>

Ela ressalta, ainda, a articulação da SPMJ com os órgãos e autarquias municipais, principalmente com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), com separação dos banheiros masculinos e femininos; a Guarda Civil Municipal (GCM), na prevenção e também com a disponibilização ágil de guarnições para as situações de violência; e com a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop), com o objetivo de que a cidade esteja mais iluminada.>

“Isso é muito importante, porque a gente identifica, enquanto dado, que o Carnaval é uma festa feminina. A maioria das pessoas que vai para a folia é mulher. E há necessidade, sim, de termos esse olhar de proteção e cuidado, afinal a mulher está na rua, mas não é de ninguém. Ela é uma foliã, precisa estar em um espaço seguro e precisa se divertir”, acrescenta Fernanda Cerqueira.>