BENEFÍCIO

Prefeitura lança edital do Bolsa-Atleta Salvador com mais vagas para 2025; confira

Programa passa de 250 para 334 bolsas

Tharsila Prates

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 17:42

2º ano do programa Bolsa-Atleta Crédito: Divulgação Jefferson Peixoto / Secom PMS

O Bolsa-Atleta Salvador, benefício garantido pela Prefeitura para incentivar a prática de alto rendimento e a iniciação esportiva na capital baiana, será ampliado em 2025. O novo edital do programa, que vai para o segundo ano, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira (20) e vai atender uma quantidade maior de atletas e de paratletas soteropolitanos, passando de 250 para 334 bolsas.

A ação, coordenada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), visa auxiliar atletas e paratletas que representam Salvador nas competições de elite, mas também valorizar o esporte como meio de inclusão social e bem-estar. Por isso, é dividido em quatro categorias e uma subcategoria, alcançando diferentes públicos.

Na Categoria A, voltada para atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, os contemplados receberão uma bolsa mensal de R$ 2 mil. Na Categoria B, destinada a atletas internacionais, o valor será de R$ 800 por mês. Já na Categoria C, voltada para competidores de destaque em âmbito nacional, o benefício será de R$ 500 mensais. Na Categoria D, destinada a atletas de base e estudantis, o valor será de R$ 300 mensais. Além disso, a Subcategoria D contempla atletas da Copa Salvador Interbairros Sub-15, que também receberão uma bolsa mensal de R$ 300.

O secretário da Sempre, Junior Magalhães, destaca a relevância do programa para a cidade e os critérios que reforçam o seu caráter de inclusão. “O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Ele promove saúde, disciplina, cidadania e cria oportunidades, especialmente para os mais jovens. Para este ano, ampliamos o número de bolsas e estabelecemos critérios para garantir que o benefício alcance aqueles que mais precisam e se destacam”, disse.

“Entre os principais critérios, destacamos a obrigatoriedade de os atletas possuírem a Carteira Municipal do Atleta e estarem vinculados a federações que estejam registradas no Conselho Municipal de Esportes e Lazer (Comels). Também priorizamos estudantes da rede pública, bolsistas de escolas privadas e atletas inscritos no Cadastro Único, reforçando nosso compromisso com a inclusão social”, completou Júnior Magalhães.

Cronograma para inscrições

O período de inscrições será desta terça-feira (21) a 21 de fevereiro. A homologação do resultado final ocorrerá no dia 12 de março, com previsão para assinatura dos Termos de Compromisso no dia 15 de março. A entrega da documentação deve ser feita presencialmente no Setor de Protocolo da Sempre, localizado na Rua Miguel Calmon, nº 28, 2º andar, no bairro do Comércio, em Salvador.