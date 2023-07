Prefeitura lança programa Prato da Gente em Pau da Lima e entrega novos CRAS e posto do CadÚnico

Cras e Prato da Gente são inaugurados. Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou nesta sexta-feira (28) a requalificação do Restaurante Popular de Pau da Lima, que agora se torna a primeira unidade do Prato da Gente, novo programa social do município. Além de ampliar a oferta de alimentação gratuita no local, o restaurante também passará a oferecer à população cursos profissionalizantes em culinária e cozinha industrial, além de encaminhar os beneficiários para a rede de assistência social, como os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

Também foram inaugurados um posto de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) em Pau da Lima, em local anexo ao Restaurante Popular, com capacidade para atender até 600 pessoas por dia, e uma nova sede do CRAS do bairro, com estrutura maior e mais moderna. O prefeito Bruno Reis participou da inauguração dos três equipamentos, localizados na Av. Aliomar Baleeiro, ao lado do secretário de Promoção Social (Sempre), Júnior Magalhães, e outras autoridades do município.

Bruno disse que a Prefeitura vai entregar até o final do ano que vem mais oito unidades de Restaurante Popular, ampliando para 10 o número de equipamentos do tipo na cidade. Todos vão fazer parte do programa Prato da Gente. “Com essa filosofia, com essa proposta de permitir a progressão social, de dar condições para que a pessoa tenha autonomia. Todo mundo quer, através do seu trabalho, do seu suor, conquistar o pão de cada dia e realizar os sonhos da sua família. E é isso que nós vamos permitir”, afirmou.

Atualmente, a Prefeitura tem duas unidades de Restaurante Popular, em Pau da Lima e em São Tomé de Paripe. Com a ampliação para 10, serão pelo menos 4 mil refeições gratuitas por dia. “Entendemos que a refeição é fundamental. Se a pessoa não se alimenta, ela não tem condições de sequer ser atendida em um dos programas sociais. Não tem condições de se qualificar, não tem condições de passar pela intermediação de mão de obra para acessar uma oportunidade de emprego”, diz o prefeito.

Com a requalificação, o Restaurante Popular de Pau da Lima foi climatizado e ganhou uma concepção de restaurante-escola. A capacidade também foi aumentada: antes, eram servidas 400 refeições gratuitas, e agora, serão 550. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 11h. As pessoas atendidas na unidade serão referenciadas para os CRAS. Os cursos profissionalizantes serão oferecidos em parceria com o Senac e terão especializações em culinária, confecção de doces finos, produção de salgados e outras áreas que fomentem o empreendedorismo.

CadÚnico

A nova central do Cadastro Único em Pau da Lima conta com 10 estações de atendimento e funcionará das 7h às 17h, com capacidade para receber 600 pessoas por dia. Com isso, Salvador chega a 36 postos fixos disponíveis para novos cadastros ou atualizações de pessoas em vulnerabilidade social nos programas de auxílio. Eles estão disponíveis nas 10 unidades de Prefeitura-Bairro, em 16 unidades dos CRAS, no Subúrbio 360 e em outros postos avançados.

“O CadÚnico gera cidadania para a população em vulnerabilidade. Muitas famílias não têm nem o dinheiro do transporte para irem ao Comércio atualizar o seu cadastro na nossa sede. Por isso, nós temos democratizado o acesso, trazendo para mais perto da população. Não se trata apenas do acesso ao Bolsa Família, mas a todos os benefícios como o BPC, o Vale-Gás, entre outros”, disse Júnior Magalhães.

CRAS