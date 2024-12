ESPORTE

Prefeitura leva projeto Bora Bahêa Meu Bairro para São Marcos e Tancredo Neves

Projeto vai beneficiar ao menos 240 crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos com aulas gratuitas de escolinha de futebol

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 14:26

Prefeitura entrega mais três campos sintéticos em São Marcos e Tancredo Neves Crédito: Divulgação Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta segunda-feira (16) mais três campos com grama sintética para o incentivo à prática de esportes e lazer nos bairros de São Marcos – contemplado com dois equipamentos – e Tancredo Neves, totalizando investimentos de cerca de R$ 4,5 milhões. As localidades farão parte do projeto Bora Bahêa Meu Bairro, parceria entre a administração municipal e o Bahia SAF, que vai beneficiar ao menos 240 crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos com aulas gratuitas de escolinha de futebol.

Com os três novos equipamentos esportivos, a capital baiana chega a 66 campos sintéticos inaugurados pela Prefeitura. No campo do Jaqueirão, em São Marcos, além do gramado, foram realizadas troca de alambrado, construção de dois vestiários e reforma de outro já existente, dentre outras melhorias, com investimentos superiores a R$ 2,5 milhões. O mesmo ocorreu na Arena Esperança, também em São Marcos, e na Arena Chicão, no Arvoredo, no bairro de Tancredo Neves, cujos investimentos chegaram a R$ 1,8 milhão.

O prefeito Bruno Reis esteve presente às inaugurações, ao lado de autoridades municipais e de dirigentes do Bahia SAF. Em São Marcos, ele lembrou que os campos vêm para completar o projeto da Escola Clériston Andrade, a maior da rede municipal de ensino, localizada ao lado, que já contava com um ginásio poliesportivo, auditório, centro cultural, entre outras instalações de excelência.

“Estamos aqui para concluir a entrega do maior complexo educacional e esportivo da Bahia. Não há nenhuma outra área, seja em Salvador ou nos quatro cantos deste estado, com esta dimensão e variedade de equipamentos. Ao todo, investimos mais de R$30 milhões para chegarmos aqui. E, para colocar a cereja no bolo, para esse complexo ganhar um potencial ainda maior, estamos passando a gestão dos campos para o Bahia”, disse Bruno Reis.

Agora, o Bora Bahêa Meu Bairro alcança nove bairros de Salvador e 1.080 crianças atendidas – uma média de 120 em cada. A expectativa é que os 11 campos previstos no projeto sejam contemplados até o final do ano. Além de São Marcos e Tancredo Neves, as comunidades beneficiadas foram Candeal, Vale das Pedrinhas e Iapi, Fazenda Grande II, Calabetão, Valéria e Boca do Rio. As próximas serão São João do Cabrito e Uruguai.

Projeto Bora Bahêa Meu Bairro chega em São Marcos e Tancredo Neves Crédito: Divulgação Valter Pontes / Secom PMS

“A gente sabe o quanto um equipamento desses é importante, e é por isso que a Prefeitura tem investido tanto. O esporte é uma ferramenta de inclusão social e tem a capacidade de permitir que essas crianças aprendam a respeitar regras, hierarquia, tenham disciplina, tenham foco e trabalhem em grupo. A gente investe porque sabe que muitos desses jovens aqui podem se tornar atletas profissionais e nos orgulhar”, completou o prefeito em discurso.

Parceria

O diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia SAF, Vitor Ferraz, destacou o pioneirismo da parceria com a Prefeitura. “O projeto Bora Bahêa Meu Bairro já é um sucesso. A gente sabe disso porque temos visto o sorriso nos rostos dessas crianças todos os dias. Além disso, vários representantes de outros municípios baianos já nos procuraram interessados em levar esse projeto também para as suas cidades. Então, esse é um grande reconhecimento de que nós estamos juntos dando um passo importante no esporte como fomento para a saúde, para a responsabilidade social”, disse.

Júnior Magalhães, titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), destacou os benefícios dos campos. “Estamos investindo no lazer, no social e, consequentemente, na segurança pública, levando em consideração que instalamos esses equipamentos com total infraestrutura em comunidades vulneráveis e, assim, proporcionamos uma opção para que os nossos jovens pratiquem esporte, o que resulta em disciplina na escola, e em várias outras áreas da vida”, frisou.

Como detalhou o secretário, os alunos do Bora Bahêa Meu Bairro recebem todo o material necessário para as atividades, como uniformes e lanches, e devem comprovar a frequência escolar, além de ser necessário estar com as vacinas em dia. “Nessa parceria com o Bahia, estamos atendendo 120 crianças por região. A Prefeitura fica responsável pela reforma dos campos e cede a administração dos espaços ao Bahia SAF, que contrata os monitores responsáveis por acompanhar as crianças nas aulas”, reiterou.