Prefeitura na BA deve pagar indenização de R$3 milhões a Pataxós

O município de Santa Cruz Cabrália (BA) terá que indenizar o povo Pataxó de Coroa Vermelha em R$ 3 milhões por ter demolido ilegalmente imóveis de indígenas em 2016. A decisão judicial foi proferida no dia 29 de junho. A Justiça Federal da Bahia julgou procedente a ação ajuizada pela Advocacia-Geral da União (AGU), que demonstrou que, em 2016, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente notificou dois indígenas para a imediata demolição de imóveis utilizados para a venda de artesanato. O local estava inserido na Terra Indígena Coroa Vermelha, território identificado e delimitado pela Funai.

Em menos de 24 horas, no período da madrugada, as barracas dos indígenas foram derrubadas por tratores. Os objetos que estavam no local, também foram destruídos.