SALVADOR

Prefeitura quer usar antiga fábrica São Brás para gravar filmes e séries

Edifício está em ruínas e fica no bairro de Plataforma

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 11:22

Fábrica São Brás foi instalada numa região à beira-mar Crédito: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a administração municipal já está em diálogo com o governo estadual para definir a ocupação da antiga Fábrica São Brás, em Plataforma. O objetivo é aproveitar o local para gravação de séries, novelas, filmes e minisséries, como parte do projeto Salvador Estúdios. A declaração foi dada à imprensa nesta quinta-feira (16), na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, antes do cortejo da Lavagem do Bonfim, em direção à Colina Sagrada.

Enquanto isso, o governo pretende tornar o local uma área de integração ao VLT do Subúrbio. O chefe do Executivo municipal já disse ter tomado conhecimento do projeto estadual e que as equipes da prefeitura estão conversando com o governo para verificar se é possível compatibilizar as duas propostas.

"[Ainda será possível] formar mão de obra na área de audiovisual para gerar emprego e renda para as pessoas de uma das áreas mais pobres da cidade, que são as que moram no Subúrbio", argumentou. "Não faltam áreas para a gente implantar uma estrutura como essa. Se não for possível compatibilizar os projetos, que prevaleça o melhor”, declarou.

A fábrica São Brás foi instalada numa região à beira-mar, na parte inferior do morro de Plataforma, perto da ferrovia e da Enseada do Cabrito. O imóvel tinha sua fachada voltada para a Baía de Todos-os-Santos. O crescimento das atividades industriais impulsionou o povoamento da região de Plataforma. O edifício foi desativado em 1967, tombado em 2002 e hoje encontra-se em ruínas.