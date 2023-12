Programação do Natal no Centro Histórico e bairros é retomada após chuvas em Salvador

Programação do Natal é retomada em Salvador após dois dias de chuvas. Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador retoma nesta sexta-feira (22) a programação do Natal no Centro Histórico e nos bairros, após dois dias de suspensão por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade.



Segundo a PMS, nos últimos dias, uma revisão rigorosa foi realizada na estrutura elétrica e metálica da iluminação, envolvendo análises e reforços de fixação de toda parte estrutural de iluminação dos túneis e placas de LEDs da Árvore de Natal, bem como serviços de reparação no palco principal, nas barracas, espaços para Pessoas com Deficiência (PCD) e também na chapa metálica de acessibilidade.

O Centro Histórico abriga o maior túnel iluminado do país, além de iluminação e sonorização especiais, árvore natalina de LED, com 21 metros de altura, projeções mapeadas, vila natalina, presépio, casa do Papai Noel e outros atrativos.

O acesso é livre e gratuito e funcionará até o dia 6 de janeiro de 2024.

Nesta sexta-feira (22), o Coral Ecumênico da Bahia, com regência do maestro Ângelo Rafael, abrirá as apresentações trazendo obras tradicionais como o Adeste Fideles (anônimo), Hallelujha (Haendel), Hail Holy Queen (Hino tradicional Católico), Primavera (Cassiano e S. Rochael) e as mais famosas músicas de Natal.

Já às 18h30 é a vez da Orquestra da Câmara de Salvador se apresentar no local, com uma exibição composta por melodias inesquecíveis que abrangem desde o período barroco, tal qual a Primavera (Antonio Vivaldi), passando pela Aria Nessun Dorma (Giacomo Puccini) que, dentre outros solos, será interpretada pelo tenor Carlos Eduardo Santos.

Programação

É possível acompanhar ainda, todos os dias, até 25 de dezembro, das 10h às 17h, o Natal Identitário, que envolve grupos de tambores, baianas e capoeiristas que fazem uma calorosa recepção em clima natalino para os visitantes que percorrem as ruas do Pelourinho e a Surpresa de Natal, que consiste na apresentação de artistas de rua em todo o Centro Histórico.

A Rota dos Presépios acontece até o dia 6 de janeiro, marcando os 800 anos da criação do presépio, por São Francisco de Assis. Foram montados em bares, restaurantes, instituições públicas e privadas, museus, igrejas e em casas de moradores do Centro Histórico diversos presépios totalmente abertos à visitação. Outra opção é visitar também os Grandes Presépios, localizados no Santo Antônio Além do Carmo e na Praça da Sé.

Natal nas Praças

Além do Centro Histórico de Salvador, a Prefeitura realiza ainda o Natal nas Praças, que abriga uma belíssima decoração natalina e casa do Papai Noel, funcionando todos os dias, das 18h às 22h. Podem ser visitadas a Praça ACM, em São Caetano; a Praça João Paulo II, em Fazenda Grande II e a Praça João Martins, em Paripe, que contará com uma apresentação do Coral Pérolas de Cristo, nesta sexta-feira (22), a partir das 19h.