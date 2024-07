PRIMEIRO SEMESTRE

Prefeituras-Bairro registram aumento de 21,5% no número de atendimentos

Entre janeiro e junho de 2023, foram realizados quase 350 mil atendimentos

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 12:48

Atendimento na prefeitura-bairro Crédito: Bruno Concha/Secom

Nos últimos seis meses, as Prefeituras-Bairro de Salvador registraram um aumento de mais de 75,1 mil atendimentos, se comparado ao mesmo período do ano passado. O valor representa um crescimento de 21,5% pela procura dos serviços que são oferecidos nas 11 unidades, como marcação de consultas e exames, dispensação de medicamentos, serviços jurídicos e encaminhamento para entrevistas de emprego.

Entre janeiro e junho de 2023, foram realizados quase 350 mil atendimentos – já no mesmo período deste ano, foram 425 mil. “Esse número expressivo demonstra o comprometimento das equipes em atender as demandas dos cidadãos, proporcionando um serviço de qualidade e de forma ágil. Com um atendimento eficiente e próximo, as Prefeituras-Bairro buscam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento de uma cidade mais justa e inclusiva”, diz o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB), Luciano Sandes.

A cozinheira Patrícia Jesus de Oliveira, que mora no bairro de Cosme de Farias, costuma buscar atendimento na Prefeitura-Bairro Centro/Brotas. Por lá, ela já conseguiu marcar exames como ecocardiograma e ressonância magnética. Nesta semana, ela procurou a unidade para se inscrever no CadÚnico. “Todas as vezes que vim, fui bem atendida, de forma educada e rápida. Venho sempre que preciso de qualquer serviço”, comentou.

Em parte, o aumento da procura dos serviços pode ser explicado pela agilidade do sistema de atendimento que é oferecido à população, como explica o supervisor de Atendimento das Prefeituras-Bairro, Wilson Dias. “Nosso crescimento se deve também a um novo sistema adotado hoje pela Prefeitura, o Salvador Digital. Ele oferece maior agilidade em termos de tempo e serviço, sendo uma ferramenta estável e firme para trabalhar”, explica.

O supervisor acrescenta que entre os serviços mais procurados pela população estão marcação de consultas, emissão do Cartão SUS e inscrição no Cadastro Único. “Nesta época do ano, também há muita procura pela intermediação de mão de obra e por outros serviços que vêm crescendo muito nas unidades da Prefeitura-Bairro”, aponta.