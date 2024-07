OPORTUNIDADE

Prefeitura e instituto do jogador Talisca vão oferecer esportes de alto rendimento em Salvador

Atividades serão para crianças e adolescentes em vulnerabilidade

Da Redação

Publicado em 5 de julho de 2024 às 15:57

Prefeitura e instituto do jogador Talisca vão oferecer esportes de alto rendimento Crédito: : Betto Jr./Secom PMS

Mais de 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social vão participar de atividades esportivas no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro de Itapuã, que, a partir de agora, será administrado pelo Instituto Olímpia, fundado pelo jogador de futebol baiano Anderson Conceição, o Talisca.

A parceria foi firmada na tarde desta quinta-feira (4) durante uma solenidade que aconteceu no próprio CIE, localizado na Rua da Ilha, com as presenças do prefeito Bruno Reis, do atleta e do pai, Augusto Pires Conceição.

O Instituto Olímpia vai continuar estimulando a prática de esportes, implantar novas atividades como aulas de futebol e cursos idiomas, além de ficar responsável pela manutenção do local. Atualmente, as crianças e os adolescentes, de 6 a 16 anos, participam de aulas de judô, karatê, taekwondo, capoeira, levantamento de peso olímpico, basquete, ginástica, futevôlei e futsal.

O Centro Esportivo, que conta com quadra poliesportiva e arquibancada, foi inaugurado em 2020 e contou com financiamento do governo federal e da gestão municipal. Para a construção do complexo de 4.312 m² foram investidos pouco mais de R$5 milhões. Desse total, R$2,6 milhões foram do governo, através do Ministério da Cidadania, e o restante oriundo dos cofres municipais.

“Quando a prefeitura decidiu construir este equipamento aqui, antes havia apenas um campo com uma cobertura parcial e algumas salas multiuso. Na época, foi tomada a decisão de construir um ginásio com recursos captados do Governo Federal. O Município complementou o financiamento com recursos próprios, pois os fundos recebidos eram destinados apenas à construção do ginásio. Além do ginásio, construímos salas, uma quadra de futevôlei, todo o entorno e o campo de futebol”, lembrou o prefeito.

Talisca lembrou a infância difícil que teve antes de se tornar um atleta de sucesso e agradeceu ao prefeito Bruno Reis pela parceria. Esse é o primeiro projeto que será conduzido pelo instituto do meia.