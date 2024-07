SALVADOR

Moradores de Cajazeiras VIII e de Castelo Branco ganham novos espaços de lazer e esportes

Equipamentos foram entregues, na noite de quarta-feira (3)

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 15:22

Moradores de Cajazeiras VIII e de Castelo Branco Crédito: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Os bairros de Cajazeiras VIII e de Castelo Branco ganharam espaços novos de lazer situados, respectivamente, na Rua Delmiro Gouveia e na Rua Brasília. Com opções para o entretenimento, prática esportiva e o cuidado com a saúde e bem-estar dos moradores, os novos equipamentos foram entregues, na noite desta quarta-feira (3), pelo prefeito Bruno Reis e pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Virgílio Daltro.

A Praça Pastor Jailton Catugy, em Cajazeiras VIII, ocupa uma área de, aproximadamente, 600 metros quadrados e dispõe de miniquadra, um conjunto de poltrona, seis conjuntos de mesas para jogos, banco pré-moldado, parque infantil, academia de ginástica e academia de saúde.

O prefeito ressaltou que 529 praças já foram inauguradas em três anos e meio e que 95% delas foram estão nos bairros mais carentes da cidade. “Essa praça trouxe felicidade para as crianças e para os adultos, porque agora há um espaço para jogar dominó e baralho. A galera da terceira idade também conta com um espaço para fazer atividades físicas. É uma praça que está para esses prédios aqui do setor A, assim como alguns condomínios contam com o playground para o lazer e a convivência social”, afirmou.

A nova miniquadra do bairro vai poder ser utilizada para a prática de esportes diversos, tais como o futebol, futebol de salão e os exercícios funcionais. No Parque Infantil, as crianças já se revezavam entre o cavalinho, a gangorra e o conjunto de amarelinha. O ambiente foi cercado com tubo galvanizado para dar mais segurança aos pequenos. Para o incentivo da prática esportiva, a Prefeitura, por meio da Desal, construiu uma academia de ginástica com prancha abdominal, barra paralela e barra de apoio.

Já a academia de saúde conta com simuladores de giro triplo, de esqui, de remada sentada, e de cavalgada. A área foi totalmente requalificada com guarda-corpo, construção de quiosques, implantação de grama sintética e pintura. Além disso, a iluminação foi renovada com a implantação de 11 luminárias em LED, dois projetores em LED, seis postes de fibra e a realização de obras de infraestrutura elétrica.

Em Castelo Branco, a Praça da Bica compreende uma área de cerca de 2 mil metros quadrados e conta com mobiliários e equipamentos planejados para atender a todas as faixas etárias. Um dos atrativos que mais chamou a atenção dos moradores foi a quadra de futsal, já que as crianças e adolescentes antes precisavam se deslocar para bater o baba ou improvisar partidas na rua.

“Quando dizemos que estamos construindo uma nova Salvador, que transformamos esta cidade nos últimos anos, aqui está a prova do nosso trabalho. Graças a Deus e ao nosso trabalho, esta é a praça de número 529. Até o final do ano, teremos mais de 600 praças construídas ou reconstruídas”, afirmou Bruno Reis.

“Este é o único espaço de lazer da comunidade. Vejo a felicidade das crianças, das mães e dos pais, que praticamente não me deixaram andar até a Bica, pedindo para tirar fotos, agradecendo por este importante equipamento. Esta praça tem todos os equipamentos das melhores praças de Salvador”, acrescentou.

Para a interação e bate-papo da vizinhança, foram implantados um conjunto de mesa infantil, conjuntos de mesas para jogos e banco pré-moldado. Para as crianças, há um parque infantil completo com Casa do Tarzan, balanço em eucalipto, escorregadores, conjunto de amarelinha e um cercado em tubo galvanizado. O projeto Primeira Infância (de zero a seis anos) oferece ainda gangorra, túnel, escultura em forma de cobrinha e mais um conjunto de amarelinha e cercado, tudo pensado para o desenvolvimento e diversão dos pequenos.