Edital de incentivo ao esporte feminino com apoio financeiro de até R$ 500 mil é lançado na Bahia

O edital promovido pelo Instituto Neoenergia selecionará projetos da Bahia, Distrito Federal e outros três estados

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 10:54

Futebol Feminino Crédito: Lívia Villas Boas / CBF

O Instituto Neoenergia está com inscrições abertas para o primeiro edital de incentivo ao esporte feminino. O Jogando Juntas vai selecionar projetos de qualquer modalidade esportiva praticada exclusivamente por mulheres, com atuação nas cinco áreas onde a Neoenergia está presente na distribuição de energia, sendo os estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo, além do Distrito Federal. Os contemplados podem receber um apoio financeiro de até R$ 500 mil.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Neoenergia até o dia 31 de julho. As organizações da sociedade civil interessadas em participar da seleção devem estar enquadradas na Lei Federal do Esporte (11.438/2006) ou na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (13.918/2009). Os projetos precisam atender pelo menos um dentre três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): erradicação da pobreza; igualdade de gênero; ou redução das desigualdades.