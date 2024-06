SALVADOR

Taxistas inscritos em edital de autorização da Semob têm dez dias para apresentar documentação

A convocação de candidatos inscritos no edital de credenciamento de novos taxistas, para apresentar documentação complementar, foi publicada na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial do Município (DOM) de Salvador. Os selecionados tem um prazo de dez dias úteis para entregar toda a documentação exigida no edital, em envelope lacrado, na sede da Secretaria de Mobilidade (Semob), localizada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº581, Caminho das Árvores.