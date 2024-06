OPORTUNIDADE

Edital de concurso da Polícia Penal com mais de 280 vagas é divulgado; saiba detalhes

Salário pode chegar até R$ 4,4 mil

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 10:44

Abertura de concurso para a Polícia Penal Crédito: Divulgação

O edital do concurso público da Polícia Penal na Bahia já está disponível. O documento (Seap 02/2024) foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13) e oferece 287 vagas de agente penitenciário do Estado. As inscrições para o certame serão entre os dias 17 de junho e 18 de julho deste ano.

Já as provas serão realizadas no dia 15 de setembro, em Salvador e em outras oito cidades (Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Itabuna, Paulo Afonso, Jequié e Teixeira de Freitas).

A remuneração inicial para o cargo, com carga horária de 30 horas semanas, é de R$ 2.601,04, mas pode chegar até R$ 4.478,31, para a carga horária de 40 horas semanais.

As vagas de agente penitenciário são para o quadro de pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap). O concurso é realizado pela Seap, em parceria com a Secretaria da Administração do Estado (Saeb). A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi escolhida como organizadora do certame.

As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV e possuem taxa no valor de R$ 90,00 (por candidato). O certame será em duas etapas (primeira - provas objetivas; segunda - prova discursiva). Os candidatos também passarão por exames pré-admissionais (médicos, testes físicos, psicológicos e investigação social), além de serem submetidos ao Curso de Formação de Agente Penitenciário.

Das 287 vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (14 vagas) e 30% para aqueles candidatos que se declarem negros (86). Para concorrer ao cargo, o candidato precisa apresentar certificado de conclusão do ensino médio, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Também é aceita comprovação de formação técnica profissionalizante de nível médio, além da conclusão com Curso de Formação de Agente Penitenciário.

O cargo de agente penitenciário possui atribuições como: fiscalizar o comportamento da população carcerária; zelar pela disciplina e segurança dos presos; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos das unidades prisionais; verificar as condições de segurança da unidade em que trabalha; dentre outras funções.

Inscrições

Os interessados em participar do processo seletivo para agente penitenciário devem fazer as inscrições pelo site da FGV. O período de inscrição será das 9h do dia 17 de junho às 16h do dia 18 de julho de 2024.

Aqueles que vão concorrer devem preencher o formulário no sítio eletrônico da Fundação Getúlio Vargas e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, usando boleto gerado pelo site. Outra opção é pagar com PIX, usando o QR Code fornecido pelo sítio.

A inscrição só será validada após o preenchimento correto do formulário e a confirmação do pagamento, dentro do prazo de inscrição. Para conhecer o regulamento completo para as inscrições e todas as regras do certame, os candidatos devem ler Edital 02/2024 na íntegra.