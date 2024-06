Inscrições para concurso público de Salvador seguem até 8 de julho; confira salários

A Prefeitura de Salvador segue com inscrições abertas até o dia 8 de julho para o concurso público com 593 vagas de nível médio, técnico e superior na área de saúde. O valor da taxa varia de R$100 a R$125 e os interessados devem se inscrever através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - Idecan (link abaixo)