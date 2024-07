ENTREGA

Prefeitura inaugura mais duas arenas esportivas e alcança 55 campos com grama sintética em Salvador

Publicado em 5 de julho de 2024 às 19:46

Com essas, Salvador passa a ter 55 campos gratuitos de grama sintética Crédito: Valter Pontes/ Secom

A Prefeitura de Salvador entregou, na tarde desta sexta-feira (5), mais dois campos com grama sintética, desta vez nos bairros Mirantes de Periperi e Pernambués. Com esses, são 55 equipamentos do tipo na cidade.

As entregas contaram com a presença do prefeito Bruno Reis. Durante a inauguração, o prefeito lembrou que antes as pessoas tinham que comprar um horário em clubes sociais ou campos privados para poder jogar bola em um campo de grama sintética.

“Hoje nós mudamos essa realidade. As pessoas não precisam se juntar mais e pagar um horário, estão jogando em campos gratuitos. A maioria desses 55 campos está aqui no Subúrbio de Salvador, isso porque o prefeito tem a exata noção e responsabilidade de que são essas áreas que precisam mais. Nessas áreas, as pessoas têm menos condições de ter um campo de grama sintética para jogar por não terem dinheiro para pagar” afirmou.

Ainda segundo o gestor, até o final do ano serão entregues cem campos de grama sintética. “Nós já somos hoje a cidade do Brasil que mais tem campo de grama sintética gratuito para a população e olhe que há cidades maiores e mais ricas que a nossa. E a Prefeitura segue inaugurando campos com grama sintética”.

O agente educador Welton Oliveira, de 46 anos, aproveitou o espaço para treinar boxe com os alunos de um projeto que desenvolve em Periperi. “Aqui não tinha nada, era tudo mato, de repente aparece uma obra dessas do prefeito Bruno Reis, dando um passo importante para ajudar a comunidade. Essas crianças brincando de bola aqui é lindo de se ver. Eu já dei aula aqui nesse campo e só tinha barro. Agora chegou essa grama sintética para a comunidade. A Prefeitura está mudando a história de Salvador, com toda certeza”, opinou.

Mecânico de refrigeração e morador do bairro, Moisés Santos, 40 anos, classificou o campo como um benefício muito grande para a comunidade como um todo. “Muitos moradores brincam aqui de bola e vai ser um motivo de muita alegria para cada um esta reforma”, afirmou.

Estrutura

No campo da Rua Santa Maria, em Mirantes de Periperi, foram investidos cerca de R$1,3 milhão para requalificação da Arena Mirante. A iluminação também foi requalificada com a implantação de 24 projetores em LED, seis projetores também em LED, um poste em fibra e obras de infraestrutura elétrica.

“É com grande satisfação que vemos a política municipal de esportes em Salvador sendo implementada e se consolidando, trazendo todos os benefícios que a prática esportiva pode acarretar para a população, a exemplo de inclusão social, saúde, lazer e qualidade de vida”, frisou Júnior Magalhães, secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Já na Arena Baixa da Paz, em Pernambués, foram investidos mais de R$887 mil. A iluminação também foi requalificada, com a implantação de 16 projetores, quatro luminárias, oito postes e obras de infraestrutura elétrica. Em Pernambués, o prefeito ainda ressaltou que será entregue um Restaurante Popular, duas novas escolas e uma nova ligação com a avenida Luís Eduardo Magalhães.

Morador de Pernambués, Marcos Soares ressaltou que o novo campo era uma reivindicação da comunidade. “Aqui é uma comunidade muito carente. Viemos lutando para que isso mudasse de figura. Fizemos alguns pedidos junto à Prefeitura e hoje eu só tenho a agradecer por essa melhora. Hoje nós estamos tendo esse espaço de lazer maravilhoso que, além de ser um espaço de lazer para a comunidade, teve o entorno asfaltado, trazendo mais dignidade aos moradores, que é muito importante”, disse.

Incentivo

Segundo Bruno Reis, não há no país uma cidade com uma política voltada para o esporte tão consistente quanto a de Salvador. “Aqui nós temos ajuda de custa para os nossos atletas irem para competições internacionais, temos uma atleta participando das Olimpíadas de Paris com o Bolsa Atleta da Prefeitura e temos o programa Viva Esporte, no qual as empresas podem destinar parte dos seus recursos para custear projetos esportivos e, com isso, obter abatimento de até 20% do ISS. Anualmente, serão R$10 milhões em incentivos fiscais”, destacou.

O prefeito lembrou, ainda, que a Arena Aquática oferece aulas de natação e de hidroginástica gratuitas para a população e que a Prefeitura também mantém parceria com clubes sociais da cidade, com o Esporte Clube Bahia e, mais recentemente, com o Instituto Olímpia, para a administração e disponibilização de diferentes modalidades esportivas às crianças, adolescentes e jovens soteropolitanos.