Prefeitura de Salvador inaugura academia ao ar livre no Dique do Tororó

Espaço foi instalado nas proximidades da UPA dos Barris

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de junho de 2024 às 09:30

Academia no Dique Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Com 18 equipamentos disponíveis para a prática de musculação, a primeira Academia Salvador foi inaugurada na manhã deste sábado (22) no Dique do Tororó. O evento contou com a presença do prefeito da capital, Bruno Reis e de integrantes da gestão municipal.

O espaço de 200m² está localizado em uma das pontas do Dique, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Barris e a uma estação do BRT. Profissionais de educação física foram contratados para acompanhar os usuários, que terão acesso a um plano de atividades e acompanhamento nutricional. De acordo com Bruno Reis, a expectativa é implementar mais 19 espaços de musculação ao ar livre até o fim de 2024.

"Essa é uma área onde os moradores terão acesso gratuito a musculação, sem a necessidade de pagamento de taxa. É um projeto inovador e que nunca havia sido visto na nossa cidade. Eu tenho certeza que essa academia será um sucesso e fará com que as pessoas tenham uma vida mais saudável", afirmou.

O local tem capacidade de atender até 2 mil pessoas durante o dia e funcionará das 5h30 às 9h30 pela manhã e das 17h às 21h no período da tarde. Quem quiser acessar as atividades deverá realizar o agendamento através do aplicativo "Mude" e escolher quatro opções de horários por turno. As aulas serão ministradas por um profissional e um estagiário em educação física, que acompanharão até 30 pessoas para a musculação e 15 para atividades coletivas como zumba, boxe e treino funcional. O app disponibilizará uma ficha com a indicação dos exercícios, cargas e número de repetições que serão feitas no dia.

Inicialmente, o projeto previa a instalação de 12 academias pela cidade. Esse plano foi ampliado para 20 salas de musculação, que serão implantadas em regiões como Avenida Centenário, Orla da Ribeira, Orla de Itapuã e Ondina, Periperi, Calabar e Imbuí. O locais terão áreas de 200m² e 300m², onde serão construídos locais para a prática de crossfit.

"A escolha por esses bairros deve-se ao fato de serem áreas conhecidas pela prática esportiva. A musculação pode ajudar no combate a diversas enfermidades como a diabetes, Alzheimer, além de doenças pulmonares e cardiovasculares. Estamos fazendo uma medicina preventiva, com o incentivo a uma vida saudável, que pode reduzir a sobrecarga nas unidades de saúde da nossa cidade", acrescentou.

Bruno explicou que os equipamentos são adequados para uso ao ar livre e que as academias são apenas parte dos planos da prefeitura para a área do esporte e atividade física. "É uma academia de verdade, ao ar livre, com acompanhamento profissional e equipamentos que resistem ao sol e chuva, utilizados nas academias ao ar livre de Los Angeles. Associado a esse trabalho, nós também temos outras atividades com a ideia de transformar o Dique em um grande parque esportivo ao ar livre, estimulando diversas outras modalidades, como canoagem, corrida, crossfit e treino funcional".

O projeto foi realizado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate a Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Segundo o secretário da pasta, Junior Magalhães, a iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso dos soteropolitanos à prática de exercícios físicos.

"Nós estamos em uma área cercada de bairros populares e com atividade esportiva constante. Essa não é só uma estação de musculação, mas um espaço de cidadania. Nós temos muitas pessoas que não tem condições de acessar a prática do esporte e podem usar essa academia para treinar", disse.

Ainda segundo o secretário, a intenção da Prefeitura é a transformação da região em um complexo multiesportivo ao ar livre. "Nós também vamos iniciar um clube de corrida ligado a Academia Salvador e estamos conversando para implementar um projeto de canoagem aqui no Dique", finalizou.

Após a inauguração, o acesso aos equipamentos foi liberado para a população. O professor de educação física, Cleber de Castro, 44, foi um dos primeiros a testar os aparelhos. "Eu malho há 20 anos e sempre desejei ver um projeto como esse aqui em Salvador. Além de saúde, a musculação é uma oportunidade de envelhecer de uma forma saudável", relatou.