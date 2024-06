BOIADEIRA

Ana Castela agita Parque de Exposições com show recheado de hits e coreografias

Cantora virou uma das queridinhas das crianças

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de junho de 2024 às 09:00

Ana Castela Crédito: Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia

Uma das cantoras mais populares da música brasileira na atualidade, Ana Castela se apresentou, nesta sexta-feira (21), no “São João da Bahia“. A estrela do estilo agronejo subiu ao palco principal do evento, realizado no Parque de Exposições de Salvador, por volta das 21h20.

“Eu estou muito feliz de vir até aqui, juro por Deus. Só não deu tempo de uma praia, gente. Espero, de todo o meu coração, que vocês se divirtam muito hoje”, disse Ana, que é natural de Amambai, Mato Grosso do Sul, e foi a artista brasileira mais executada no Brasil em 2023 no Spotify.

No repertório não faltaram hits como “Boiadeira”, “As Meninas da Pecuária”, “Bombonzinho”, “Pipoco” e “Roça em Mim”. Estes e outros sucessos foram cantados pelo público da cantora, formado por muitas crianças e adolescentes.

Crianças fãs de Ana Castela Crédito: Jefferson Peixoto/AlôAlôBahia

Na noite dessa sexta-feira são aguardadas ainda Clayton & Romário, Bruno Rosa e Limão com Mel no palco principal. No pranchão eram aguardados Dois Amores, Vitinho e TK Rei do Bar. Antes, se apresentaram Filomena Bagaceira e Marcynho Sensação no palco principal e Berguinho no Pranchão.

Além do “São João da Bahia”, o Governo do Estado também realiza festas em Paripe e no Centro Histórico de Salvador. As festas gratuitas se estendem até o feriado, na segunda-feira (24).

@aloalobahia Uma das cantoras mais populares da música brasileira na atualidade, Ana Castela se apresentou, nesta sexta-feira (21), no “São João da Bahia“. A estrela do estilo agronejo subiu ao palco principal do evento, realizado no Parque de Exposições de Salvador, por volta das 21h20. ♬ som original - Alô Alô Bahia