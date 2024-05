CONFIRA AÇÕES

Prefeituras-Bairro seguem com serviço de regularização eleitoral até dia 8

Em abril, foram realizados 3.350 atendimentos, destacando-se serviços como alistamento, transferência do título de eleitor para Salvador, revisão de dados eleitorais, mudança nominal ou do local de votação dentro da cidade, bem como a regularização do Cadastro Eleitoral de títulos cancelados.

A PB Liberdade foi uma das unidades com um número significativo de atendimentos, totalizando 431 no total, sendo 354 de transferência de município, 113 de cadastramento biométrico, 63 de alistamento e 55 de recadastramento biométrico. No total, a unidade está atrás apenas das unidades do Subúrbio, Valéria e Cajazeiras, realizando um total de 621, 557 e 434 atendimentos, respectivamente.

Acesso

Os serviços do TRE-BA estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos postos fixos nas Prefeituras-Bairro abaixo. É possível também fazer um agendamento prévio do serviço no site Salvador Digital através de uma conta gov.br. No ato do atendimento, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Os homens com idade entre 18 a 45 anos que farão a primeira via do título também devem apresentar o comprovante de quitação militar.