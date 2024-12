TRAGÉDIA

Prefeituras lamentam mortes em acidente da BR-116; baianos estão entre as vítimas

41 pessoas morreram em tragédia envolvendo ônibus, caminhão e carreta

Prefeituras de cidades baianas utilizaram as redes sociais para lamentar as mortes de vítimas do acidente na BR-116, na madrugada de sábado (21). Até agora, 41 mortes foram confirmadas, sendo que 39 pessoas estavam no ônibus que tinha como destino final Elísio Medrado, na Bahia. Baianos que iam passar as festas de final de ano com familiares estão entre as vítimas da tragédia.