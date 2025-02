2025

Premiação aponta Bahia como um dos cinco estados mais acolhedores do Brasil

A 13ª edição do Traveller Review Awards indica ainda Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas e Espírito Santo

A Booking.com, plataforma de acomodações e opções de transporte, anunciou os cinco estados mais acolhedores do Brasil para 2025 como parte da 13ª edição do Traveller Review Awards.>

A lista é definida pela proporção de acomodações parceiras que receberam o Traveller Review Award em uma cidade específica, e os estados mais acolhedores do Brasil na edição deste ano destacam uma variedade de destinos espalhados pelo país. Eles são: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Espírito Santo e Bahia.>

Unindo história, cultura e natureza, a Bahia é uma das regiões favoritas no Brasil. Destacam-se a herança afro-brasileira, as praias paradisíacas e destinos que proporcionam aventuras e ecoturismo. Além da culinária e as manifestações culturais, que completam a experiência única do estado. >