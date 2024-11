COMIDA

Prêmio Melhores da Gastronomia revela lista com 110 indicados; confira

Premiação vai apontar os destaques da gastronomia soteropolitana em 40 categorias diferentes

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 16:22

Concurso escolherá destaques Crédito: Divulgação

O Prêmio Melhores da Gastronomia - Edição Salvador definiu a lista com os 110 estabelecimentos que irão participar da disputa, depois de uma curadoria entre mais de 250 locais inscritos. O prêmio vai apontar os destaques da gastronomia soteropolitana em 40 categorias diferentes.

Agora, a partir do dia 26 de novembro, vai começar a avaliação por meio de visitas aos estabelecimentos, com notas que vão levar em conta o atendimento real recebido no local.. O resultado final vai contar com 30% de avaliação do público e 70% de avaliação do júri técnico.

Os estabelecimentos foram escolhidos a partir da indicação de um time de jurados e também por autoinscrição feita pelos responsáveis, através de um site. Em ambos os casos, os restaurantes passaram pela curadoria da equipe do Melhores da Gastronomia, para garantir que seguiam os critérios.

Esse ano, as categorias incluem profissionais como Chef do Ano e Mixologista, além de destaques como Melhor Lugar para um Date, Melhor Ambiente, Melhor pet friendly e mais.

A votação popular será com uma metodologia criada pela premiação, através de um sistema de QR code com geolocalização. O avaliador deverá dar a nota enquanto estiver de fato presente no restaurante. O momento só valerá uma vez, com as notas computadas através do sistema eletrônico auditado por uma empresa independente.

As visitas acontecerão de maneira não anunciada, de 26 de novembro a 10 de janeiro do ano que vem. Cinco finalistas de cada categoria serão anunciados de maneira gradual, em janeiro e fevereiro. Os vencedores serão revelados em cerimônia no mês de março.

O Prêmio Melhores da Gastronomia conta com apoio do Jornal CORREIO e é realizado pela promoter Licia Fábio, pelo jornalista e crítico Ronaldo Jacobina e pelo contador especializado em restaurantes, CEO do HubNexxo, Paulo Neto.

Confira a lista:

1. 705 Restaurante e Bar: @705restauranteebar

2. A Casa Vidal: @acasavidal

3. A Favorita: @padariafavorita_

4. A Porteira: @aporteira

5. A Cubana @acubanasorvetes

6. Acarajé da Cira: @acarajedacira

7. Acarajé da Dinha: @acarajedadinha

8. Acarajé da Regina: @acarajedaregina

9. Acarajé Daria e Laura: @acarajedariaelaura

10. Acarajé do Silvio: @acarajedosilvio12

11. Acqua & Farina: @acquafarinassa

12. Alfredo’ro: @restaurantealfredoro

13. Allê Varanda Bar: @allevarandabar

14. Almacen Pepe: @almacenpepe

15. Almaléa Sorvetes: @almaleasorvetes

16. Artesanali @artesanali_oficial

17. Amado: @restauranteamado

18. Bacio di Latte: @baciodilatte

19. Bar do Jonas: @bardojonasoficial

20. Bão Petiscaria @baopetiscaria

21. Barbacoa: @barbacoabrasil

22. Bella Napoli: @bellanapolibahia

23. Bistrot Trapiche @bistrottrapiche

24. Boi Preto: @boipretoprime

25. Boia: @boiarestaurante

26. Boteco do França: @botecodofrancarv

27. Boteco Português @botecoportugues

28. Bravo Burger: @eusoubravo

29. Brutus: @bts.burger

30. Buddha Bistrô Asiático: @buddhabistroasiatico

31. Cafelier: @cafeliercarmo

32. Canto: @meucantorv

33. Carvão: @restaurantecarvao

34. Casa Castanho: @casa.castanho

35. Casa Chalabi: @casachalabi

36. Casa de Tereza: @casadetereza_

37. Casa Di Vina: @casadivinabahia

38. Cazolla: @vempracazolla

39. Chão Boteco: @chaoboteco

40. Check-in Gastrobar e Balada: @checkingastrobar

41. Chez Bernard: @chezbernard

42. Cia do Sertão @aciadosertao

43. Coffeetown Salvador: @coffeetownsalvador

44. Confeitaria Priscila Diniz: @prisciladiniz

45. Crema Gelato Italiano: @cremagelatoitaliano

46. Cremonini: @cremoniniristorante

47. Cuco Bistrô: @cucobistrooficial

48. De Além Mar: @dealemmar

49. Deli & Cia: @delieciadelicatessen_

50. Di Janela Restô Bar: @dijanela_gastronomia

51. Dona Mariquita: @donamariquita

52. Donana: @restaurantedonana

53. Faustino Confeitaria @confeitariafaustino

54. Forneria Pasta em Casa: @pastaemcasa

55. Frio Gostoso: @friogostoso

56. Garimpo da Barista: @garimpodabarista

57. Gelato Borelli Salvador: @gelatoborellisalvador

58. Gelato Luce @gelato.luce

59. Gero @fasano

60. Healthy @healthyporvc

61. Isola Cucina Italiana: @isolacucinaitaliana

62. Jabu Resto Bar @jabu_salvador

63. Jhun Bistrô: @jhunbistro

64. Ki Mukeka: @kimukeka

65. Kion Korean Cuisine: @kionkoreancuisine

66. La Lupa: @laluparestaurante

67. La Pasta Gialla: @lapastagiallassa

68. La Pulperia: @lapulperia.ssa

69. La Taperia: @lataperiasalvador

70. Lafayette: @restaurantelafayette

71. Lar Café Bistrô: @lar.cafebistro

72. Latitude 13: @latitude13cafesespeciais

73. Le Lapin: @lelapin.ba

74. Lotti Cucina Italiana: @lotticucina

75. Madero: @maderobrasil

76. Mamma Jamma: @mammajammapizzeria

77. Mana @vempromana

78. Manga: @mangarestaurante

79. Megiro Boteco: @megiroboteco

80. Mini Bar Gem: @minibargem

81. Mistura: @mistura.restaurantes

82. Omi: @omirestaurante

83. Ori: @orisalvador

84. Origem: @restauranteorigem

85. Padó: @pado.padaria

86. Palles @palles.ba

87. Paneville: @paneville

88. Pasta em Casa: @pastaemcasa

89. Pizza da Chapada: @pizzadachapada

90. Preta: @restaurantepreta

91. Preta Bistro @petrabistro

92. Preto Bar: @pretobar

93. Purgatório: @purgatorio.bar

94. Puxadinho: @puxadinhorestaurante

95. Red Burger: @redburger_

96. Restaurante Vini Figueira: @restaurantevinifigueira

97. Rocca Forneria: @roccaforneria_salvador

98. Sagratto Café e Bar: @sagrattocafebar

99. Santiago Culinária Ibérica: @santiago.culinaria

100. Santo Pão: @sagradopaogourmet

101. Segreto @segretoristorantino

102. Shanti: @shantirestaurante

103. Soho: @sohorestaurante

104. Solange Café: @solangecafe_

105. Sorveteria da Ribeira: @sorveteriadaribeira

106. Tokai: @tokaigourmet

107. Tortarelli: @tortarelli

108. Yemanjá: @restauranteyemanja

109. Yolo Coffee Bar: @yolo.coffeebar

110. Zuuk: @zuuksushi

VEJA

MELHORES PROFISSIONAIS

Chef do Ano

Chef restauranteur

Melhor chef patissier

Melhor mixologista

Melhor Maitre

HOMENAGEM - Personalidade da gastronomia

MELHORES RESTAURANTES

Melhor carta de drinks

Melhor carta de vinhos

Melhor boteco

Melhor café da manhã

Melhor cafeteria

Melhor doceria

Melhor padaria

Melhor pizzaria

Melhor hamburgueria

Melhor restaurante

Melhor restaurante de carnes

Melhor restaurante de hotel

Melhor restaurante de peixes e frutos do mar

Melhor restaurante regional de cozinha brasileira

Melhor restaurante de cozinha asiática

Melhor restaurante de cozinha italiana

Melhor restaurante de cozinha mediterrânea

Melhor restaurante de comida saudável

Melhor sorveteria

Melhor acarajé

Melhor restaurante de comida baiana

Melhor experiência

DESTAQUES

Melhor Atendimento ao Cliente

Melhor Equipe de Cozinha (mais habilidosa, eficiente e criativa),

Melhor Ambiente

Melhor Programa de Sustentabilidade

Melhor Experiência para Famílias (que oferece um ambiente acolhedor e opções de menu adequadas para crianças)

Melhor Experiência de Bar ou Coquetelaria

Melhor Lugar para um Date

Melhor Lugar para Socializar

Melhor Lugar para Ficar Só

Melhor lugar para ir a Dois