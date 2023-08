Presidente da A.Linhares Outdoor morre aos 79 anos em Salvador

O empresário José Linhares, presidente da A.Linhares Outdoor, faleceu nesta quinta-feira (10), aos 79 anos. O corpo será cremado ainda hoje, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, às 17h.



Ele estava à frente da marca fundada por Aderbal e Yolanda Linhares em julho de 1931, a primeira empresa de mídia exterior do Norte e Nordeste e a mais antiga em atuação do ramo no Brasil, com 92 anos.



"Ele, que sempre foi a nossa maior referência dentro da empresa, agora vai nos guiar de onde quer que ele esteja", disse comunicado da empresa nas redes sociais.