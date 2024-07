HOMENAGEM

Presidente da Fundação Palmares recebe medalha 2 de Julho nesta quinta

A honraria é entregue para pessoas com atuação de destaque na promoção das liberdades públicas

Publicado em 16 de julho de 2024 às 17:37

O presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP), João Jorge recebe na noite desta terça-feira a medalha da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), em Salvador.

A condecoração é entregue para pessoas com atuação destacada na promoção da garantia das liberdades públicas e a afirmação da soberania nacional, nos graus de Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. João Jorge receberá a honraria no grau de Cavaleiro das mãos do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

João Jorge Santos Rodrigues é escritor, palestrante, produtor cultural e advogado. Mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília (UnB), ele é um dos fundadores do Olodum, onde foi presidente por 40 anos e passou quatro anos no comando do bloco Ilê Aiyê. João também foi diretor da Fundação Gregório de Matos entre 1986 e 1998.