LAÇOS HISTÓ

Presidente do Benim agenda visita a Salvador para o dia 25 de maio

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, recebeu no Palácio Thomé de Souza nesta quinta-feira (2) uma comitiva de representantes do Benim para organizar a visita do presidente do país do Oeste africano à cidade. Patrice Talon chegará à capital baiana no dia 25 de maio, logo após cumprir agenda oficial em Brasília entre os dias 22 e 24.