OPERAÇÃO

Preso pela 'El Patrón' em Feira de Santana é acusado de tráfico e homicídio

Ele estava foragido desde dezembro de 2023, quando a operação começou. Os policiais que cumpriram o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca do município encontraram uma pistola Glock G22, com dois carregadores municiados em uma caminhonete Hillux. Ainda foi apreendido um aparelho celular em poder do investigado, o qual será submetido a perícia com a finalidade de constatar a ocorrência do crime.