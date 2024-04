CENTRO HISTÓRICO

Preso por assalto que teve turista baleado em Salvador tem mais de 30 passagens pela polícia

Bruno Santos Silva, de 18 anos, tem dezenas de registros como menor infrator

Wendel de Novais

Publicado em 1 de abril de 2024 às 12:15

Centro Histórico foi palco de assaltos no domingo (31) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Preso por participação na tentativa de assalto que terminou com um turista baleado no ombro no Centro Histórico de Salvador, na manhã de domingo (31), Bruno Santos Silva, de 18 anos, é uma ‘figura carimbada’ entre policiais que atuam na região. O suspeito, que agiu na companhia de outros dois homens, é conhecido por crimes semelhantes quando ainda era menor de idade. Inclusive, PMs ouvidos pela reportagem indicam que Bruno tem mais de 30 passagens acumuladas na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) por furtos e roubos na área do Pelourinho.

“Furto de corrente ou de celular. Roubo com ameaça por arma branca. Ele é um velho conhecido da gente aqui, figura carimbada mesmo. Já foi levado diversas vezes por esse tipo de ato e tem, lá na Delegacia do Adolescente Infrator, mais de 30 registros. É assim: rouba, é pego, registrado e, depois, volta para a rua e faz a mesma coisa. A gente até faz nosso papel, mas como ele há vários”, reclama um policial, que atua no Pelourinho, mas prefere não se identificar.

Bruno foi autuado em flagrante enquanto os outros dois suspeitos fugiram. Ele segue à disposição da Justiça depois de ter caso registrado na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). O turista atingido no caso foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com a Polícia Militar, ele não corre risco de morte.

Em casos anteriores, como o citado pelo policial, o menor, além de registro na DAI, é encaminhado para o Ministério Público, que aplica medidas socioeducativas para adolescentes apreendidos por atos infracionais. Apesar da aplicação das medidas, agentes de segurança afirmam que, em geral, os adolescentes apreendidos voltam a fazer o mesmo na região do pelourinho.

“É o que mais tem. Em alguns casos, se puxa o registro e tem adolescente que tem mais de 50 passagens. Infelizmente, é muito comum. Não faz duas semanas e tivemos um adolescente que ia chegar ao 58º registro de ato infracional na DAI e só não foi feito porque ele tinha completado 18 anos recentemente. Se tornar uma rotina para esses menores”, conta uma outra fonte da polícia civil, que também prefere não se identificar.