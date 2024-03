VIOLÊNCIA

Turista é baleado no Centro Histórico de Salvador durante roubo neste domingo (31)

Crime aconteceu na Praça da Sé, no centro Histórico

Um turista de São Paulo foi baleado neste domingo (31), na região da Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador. O disparo aconteceu durante uma perseguição policial a um suspeito que teria roubado a corrente de uma turista da Inglaterra e tentado fugir.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) autuou o suspeito em flagrante depois dele ter sido apresentado por policiais militares. Ele segue à disposição da Justiça. As investigações terão continuidade na Deltur para apresentar as circunstâncias do ocorrido.