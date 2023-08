Preso por vandalismo é o mesmo homem que simulou bomba com balas de gengibre

O homem preso por vandalizar uma placa da nova estátua em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi já foi detido em Salvador por simular uma bomba corporal com balas de gengibre, durante uma prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no campus da Unijorge. A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Salvador.