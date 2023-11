Preso quarto suspeito de envolvido na morte de cantora gospel Sara Mariano

O mandado de prisão foi cumprido em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila), Victor Gabriel teve participação tanto no homicídio da artista quanto na ocultação de seu cadáver, conforme apontou a apuração do caso.

Segurou Sara Mariano para ser esfaqueada

De acordo com o advogado de defesa Marco Pavã, o cliente contou que estava no carro com o Bispo Zadoque e Gideão Duarte, que dirigia o veículo. Até o dia 15 de novembro, o suspeito afirmava ser inocente e não ter tido participação no crime.