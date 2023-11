Suspeitos do assassinato de Sara Mariano são transferidos para o presídio

Suspeitos do assassinato de Sara Mariano, ministro Gideão Duarte e bispo Zadoque, foram transferidos para o Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, nesta sexta-feira (17). A defesa de Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, ainda aguarda saber se o cliente permanecerá no COP ou se irá ser movido para a Baixa do Fiscal.



“A defesa está trabalhando para angariar elementos que possam fundamentar novo pedido de revogação, tendo em vista a prisão do Gideão ser desproporcional, no sentir da defesa, vez que ele tem contribuído para as investigações, com residência fixa, trabalho lícito e sem nenhum indício de que em liberdade causaria qualquer dano as investigações” relata advogado de Gideão, Carlos Augusto Vaz.