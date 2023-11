Nessa quinta-feira (16), no período da tarde, um quarto envolvido na morte da cantora Sara Mariano confessou o crime e detalhou a ação, durante depoimento cedido na Delegacia de Dias d'Ávila, que investiga o caso. Segundo a informação divulgada pela TV Bahia, Victor Gabriel Oliveira, de 24 anos, foi intimado ao longo das investigações e era esperado pela polícia.



De acordo com o advogado de defesa Marco Pavã, o cliente contou que estava no carro com Wesley de Jesus, também conhecido como Bispo Zadoque, e com Gideão Duarte, que dirigia o veículo. Até quarta (15), o cliente afirmava ser inocente e não ter tido participação no crime.