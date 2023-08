Preso suspeito de estuprar e matar bebê de oito meses na Bahia

O suspeito de estuprar e matar um bebê de 8 meses em São Francisco do Conde, na Regiâo Metropolitana de Salvador, foi preso. Gael Gomes dos Santos foi socorrido e levado ao Hospital Milton Bahia Ribeiro na tarde de sábado (12), mas não resistiu aos inúmeros ferimentos e morreu.



No hospital, a equipe médica identificou que o corpo do bebê tinha sinais de violência física e sexual e acionaram a polícia.



O homem de 22 anos, que estava com os cuidados da criança, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável seguido de morte.