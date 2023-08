Presos mortos em Itabuna brigavam por liderança na Casa de Detenção

Conjunto Penal de Itabuna. Crédito: Divulgação

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) informou que a morte de dois internos no Conjunto Penal de Itabuna, neste sábado (12) pela manhã, ocorreu em razão de uma briga no pavilhão motivada pela disputa da liderança do pátio.



Segundo a Seap, na última intervenção realizada na unidade, em março deste ano, um dos detentos, que na época era linha de frente entre os demais custodiados, havia sido transferido para o presídio de Irecê, mas voltou para a Unidade de Itabuna, depois de uma decisão da judicial.

No retorno, esse interno teria, junto com o outro que morreu, tentado retomar o comando do pátio, mas novas frentes já haviam sido formadas. Em razão da disputa na manhã de sábado, houve um conflito generalizado, que, então, resultou na morte dos dois, que tentavam retomar a liderança.

O que ocorreu

O caso foi por volta das 7h30, no anexo 3 do conjunto penal. Dos três atingidos, dois já foram achados mortos pela segurança do presídio. Todos foram vítimas de arma branca.

O terceiro preso, que sobreviveu, foi socorrido ao Hospital de Base, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a TV Bahia, os mortos são Alex Nogueira dos Santos e Alecssandro Costa da Silva. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna.