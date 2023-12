As fortes chuvas registradas na Bahia nos últimos dias devem continuar até a quinta-feira (21). Segundo o Inema, a chuva deve perder força na sexta-feira (22) e a partir de sábado (23) com sol em boa parte do estado, com possibilidade de chuvas passageiras no litoral.



Segundo Aldírio Almeida, meteorologista do Inema, o tempo firme seguirá até o dia 29, com possibilidade de chuva a partir do dia 30. “Ainda é cedo para falar algo definitivo, mas a tendência é de chuva em parte do interior do estado” afirmou.