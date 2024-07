NUBLADO

Previsão é de chuva todos os dias em Salvador nesta semana; confira

A semana deve ser chuvosa em Salvador. A previsão é que, até sábado (6) chova todos os dias - a probabilidade varia entre 60% e 70% -, conforme aviso metereológico da Defesa Civil (Codesal). As temperaturas deverão variar entre 21 °C (mínima) e 29 °C (máxima).

O tempo nos próximos dias é resultado dos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico, que favorecerão aumento de nebulosidade e, consequentemente, chuvas. A formação de áreas de baixa pressão (cavado) intensificará a ocorrência das chuvas.

Entre segunda-feira (1°) e sábado (6°), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.

No domingo (7°), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva cai para 30%.