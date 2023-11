Previsão indica alerta de chuva intensa neste domingo na Bahia e outros estados

Uma frente fria que causou estragos e mortes na região Sul avança para outras regiões do país neste domingo (19), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O tempo segue abafado em 9 estados e no DF, com alertas vermelho para "grande perigo", destaca o Inmet. A Bahia está entre os estados com "perigo potencial" para chuvas intensas, de acordo com o instituto. Confira a lista:





Amazonas

Maranhão

Minas Gerais

Bahia

Pará

Roraima

Goiás

Piauí

Tocantins