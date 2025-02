CUIDADO

PRF alerta para golpe de multas falsas; saiba como se proteger

Criminosos aplicam golpes através de e-mails falsos

"A PRF esclarece que as notificações de autuações emitidas pelo órgão são enviadas pelos Correios ou incluídas no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) – disponível no app Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal – e publicadas, na forma de edital, no Diário Oficial da União", diz a corporação. Uma vez publicado o edital, as infrações podem ser consultadas no site oficial da PRF. >