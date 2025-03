MATERIAL ILÍCITO

PRF apreende 15 quilos de cocaína e munições na BR-116

Fiscalização ocorreu no Km 677 da BR-116, em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de cocaína e munições durante fiscalização no Km 677 da BR-116, em Jequié, no sudoeste do estado. O material ilícito estava escondido em um compartimento preparado dentro de um Fiat Palio prata. O veículo foi abordado após tentativa de desvio da fiscalização. >