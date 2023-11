PRF apreende maconha que seria levada para Arraial D’Ajuda em ônibus de viagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta terça-feira (21), uma mulher com 5,96 Kg de maconha na mala. O flagrante aconteceu em Eunápolis, a acusada estava em um ônibus de viagem.



De acordo com a PRF, agentes estavam realizando uma ação de combate ao crime no Km 720 da BR 101, trecho de Eunápolis, quando o ônibus foi abordado. O veículo saiu de Vitória, Espírito Santos, com destino a Porto Seguro, na Bahia. Durante a abordagem e checagem de documentos, uma das passageiras do coletivo acabou confessando que transportava drogas.