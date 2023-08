Primas são mortas a tiros dentro de casa em Cosme de Farias

Duas mulheres foram mortas a tiros dentro de uma casa em Cosme de Farias. Os corpos de Liliane Almeida Barbosa, de 36 anos, e Isabela Nascimento Silva, de 22 anos, foram encontrados na manhã desta segunda-feira (28). De acordo com a TV Bahia, as duas eram primas. Equipes da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram ao local, na Rua Edson Saldanha, por volta das 8h40 de hoje, depois de uma denúncia de um duplo homicídio dentro de uma residência.

Quando a PM chegou, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e constatou o óbito das duas vítimas. Os policiais isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer a perícia e remoção dos corpos.

Segundo a Polícia Civil,o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). "O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, esteve no local e realizou as primeiras providências de polícia judiciária", diz a polícia em nota.