Primeira catedral do Brasil celebra centenário do terceiro templo

Terceira versão da Igreja da Ajuda foi finalizada em 1923. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um só templo em três versões diferentes. Primeira igreja de Salvador, erguida ainda em 1549, durante a construção da cidade, o templo de Nossa Senhora da Ajuda, no Centro Histórico, celebrou o jubileu do centenário da terceira versão do edifício dedicado a uma das invocações de Maria. A missa comemorativa foi presidida nesta quinta-feira (06) pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, o cardeal Dom Sergio da Rocha.



Da antiga ‘Sé de Palha’ - uma das primeiras versões - à primeira catedral do Brasil, a Igreja da Ajuda passou por três mudanças significativas ao longo dos seus mais de 450 anos. Em 1549, padres jesuítas levantaram uma pequena ermida de pau a pique, técnica também conhecida como taipa de mão, no mesmo ano em que Thomé de Souza fundou a capital baiana. Três anos depois, após o espaço apresentar risco de desmoronamento, o padre Manoel de Nóbrega iniciou campanha de restauração. O singelo templo foi reparado, mas ainda com material simples: taipa coberta com folhas de licuri.

Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil celebrou a missa solente. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em 1579, a Sé de Palha colonial sofre nova reforma. Desta vez, o edifício foi reconstruído com pedra e cal, materiais mais resistentes.

Uma lápide com as inscrições ‘JHS 1579’ testemunha a primeira transformação de relevância. Atualmente, a inscrição pode ser encontrada ao lado da porta principal da igreja. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil, no século XVIII, o templo foi abandonado e só voltou a funcionar em 1823, quando a Irmandade Bom Jesus dos Passos e Vera Cruz assumiu os cuidados.

No século XX, em 1912, o templo foi demolido novamente. Desta vez, para ser reerguido com contornos diferentes, em decorrência da urbanização de Salvador promovido pelo então governador J.J.Seabra, como explica o historiador Rafael Dantas, pesquisador na área de cultura material e iconografia. O terceiro e atual templo foi inaugurado em julho de 1923 e levantado ao lado do terreno onde antes havia existido a Sé de Palha e a igreja de pedra e cal.

“Foi reconstruída com influências neobizantinas, neomaneiristas e de outros estilos comuns à época. Ainda hoje é a uma das igrejas mais importantes daquele contexto e uma referência significativa da importância da fé ao longo desse período”, pontua o pesquisador.

Fiéis participaram da celebração eucarística pelo centenário da igreja. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ainda conforme o historiador, o templo é dedicado à Nossa Senhora da Ajuda porque a imagem dela acompanhou Thomé de Souza na viagem para fundar Salvador. Essa imagem ainda está no altar-mor atual.

A igreja foi alvo de furtos em maio. Cinco delitos aconteceram entre os dias 10 e 18. Os assaltantes levaram TV de 32 polegadas, cadeado, dois leões dourados (que ficavam na entrada), 16 objetos (entre vasos, âmbulas e castiçais), R$ 150 em espécie e 30 camisetas. A maior violação, no entanto, aconteceu no dia 15, quando os criminosos levaram hóstias.

No evento comemorativo, Dom Sergio da Rocha destacou a importância de celebrar o centenário da terceira reconstrução do templo da Ajuda, após as invasões de maio. “Nós temos a certeza de contar sempre com a ajuda de Nossa Senhora em qualquer situação. Como o desagravo ocorreu, nós procuramos também valorizar cada vez mais a igreja, fazendo o máximo possível pra que ela seja preservada, defendida”.

Fitinhas de Nossa Senhora da Ajuda

Além da apresentação da nova âmbula da capela - doada por uma fiel e trazida da Polônia pelo Paróquia Ressurreição do Senhor - Padre Cristóvão Przychocki - , também foi afixada uma placa comemorativa do centenário do terceiro templo e foram apresentadas as fitinhas de Nossa Senhora da Ajuda.

“Nossa Senhora da Ajuda sempre nos ajuda. Esse é o significado da fitinha”, pontuou o capelão do templo, padre João, que também orientou os fiéis a realizarem três pedidos ao amarrem o símbolo de fé.