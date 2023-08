Primeira cirurgia de redesignação sexual da Bahia pelo SUS é feita em Salvador

A Bahia teve a primeira cirurgia transexualizadora realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Universitário Professor Edgar Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O procedimento aconteceu na quarta (9), operando a mulher trans Yohana de Santana. O Hupes é a primeira unidade do estado credenciado junto à Secretaria de Saúde (Sesab) para realizar cirurgia afirmativa de gênero, mamoplastia masculinizadora, histerectomia, tireoplastia e plástica mamária pelo SUS.

A primeira paciente operada através do programa já é acompanhada pelo Ambulatório Transexualizador do Hupes desde 2018. No intervalo, eecebeu assistência regular de uma equipe multiprofissional e foi considerada apta entre os departamentos de Endocrinologia, Psicologia e Serviço Social para passar pelo procedimento cirúrgico, que altera suas características genitais para que fique em conformidade com o gênero com o qual a pessoa se identifica socialmente. A cirurgia foi conduzida pela equipe do cirurgião Ubirajara Barroso Jr.