AQUECIMENTO PARA O SÃO JOÃO

Primeira edição do Forró no Parque 2024 acontece neste domingo no Largo Quicas Berro D´Água

Festa acontece sob o comando de Jeanne Lima, com Del feliz e Armandinho como convidados

Publicado em 18 de março de 2024 às 19:11

Forró no Parque 2024 Crédito: Divulgação

Neste domingo (24), a partir das 11h, acontece à primeira edição do Forró no Parque em comemoração e homenagem aos 15 anos do rei do forró temperado, Zelito Miranda. Na primeira edição, que acontece no próximo no Largo Quicas Berro D´Água, Del Feliz passa o bastão para Jeanne Lima que será a anfitriã do projeto. A festa contará ainda com a presença de Armandinho.

“Zelito Miranda sempre foi agregador, amigo de todos os forrozeiros, então surgiu a ideia de cada ano ser um amigo, amiga a fazer essa homenagem, esse Tributo a Zé. Ano passado foi Del Feliz que homenageou e recebeu vários convidados nas três edições de 2023. Esse ano será Jeanne Lima que receberá Del Feliz na primeira edição para passar o bastão, entregando a Jeanne a grande festa do Forró no Parque”, destaca Telma Miranda, viúva de Zelito e idealizadora do projeto.

As outras edições acontecem nos dias 21 de abril e 19 de maio, sempre no mesmo local e horário.

Zelito Miranda - O “Rei do forró temperado”

Assim é conhecido um dos grandes nomes do forró baiano, Zelito Miranda. O cantor e compositor, que possui 25 anos de trajetória na música nordestina, ganhou esse título por incluir estilos como o rock, jazz, dentre outros ritmos misturados ao forró pé de serra, dando ao ritmo um “tempero” todo especial para as suas composições e apresentações que encantam milhares de admiradores e fãs por onde passa.