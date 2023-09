Primeira edição regional da Expo Favela terá presença do rapper MV Bill

rapper, escritor, ator e cineasta MV Bill. Crédito: Douglas Jacó

Considerada a maior feira de negócios e empreendedorismo da favela, a Expo Favela Innovation realiza na Bahia a sua primeira edição regional nos dias 22 e 23 de setembro. A ação acontece na cidade de Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia. O acesso é gratuito.



A primeira edição regional une a favela e o asfalto através do empreendedorismo, da arte e da cultura. A expectativa é reunir 1500 pessoas nos dois dias de evento. Estão confirmadas palestras e workshops com grandes nomes do empreendedorismo e ativismo social; pitchs de startups; feira de negócios; mentorias; shows; exposições de arte e cultura; rodadas de conversa e negócios; gastronomia e muito mais.

As atrações já confirmadas estão sendo anunciadas no Instagram oficial da regional (@expofavelaba_). Entre os presentes estão o rapper, escritor, ator e cineasta MV Bill, o afrochefe e ator Jorge Washington; a gestora de projetos sustentáveis Hellen Nzinga; a CEO do Corujão, Daniela Lacerda; a coordenadora de responsabilidade socioambiental do iFood, Daniela Sá; a cantora Allyssa Anjos; e o bloco Afro Bankoma.

A feira de negócios visibiliza e valoriza iniciativas de moradores da favela e da periferia e as conecta a investidores em potencial. Em etapa anterior, empreendedores cadastraram seus projetos para uma seletiva, e a lista dos selecionados já está disponível no site da regional. As 10 melhores ideias e negócios do estado irão para a etapa nacional, a Expo Favela Innovation Brasil, que será realizada dezembro em São Paulo.

O evento é uma realização da Favela Holding, Cufa (Central Única das Favelas), projeto Resgaty e Patativa Comunicação; com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, Sebrae, CNI (Confederação Nacional da Indústria) e Bracell; com apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas, Parque Shopping Bahia e Gol; e promoção da TV Bahia.