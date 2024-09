SUA SAÚDE

Primeiro transplante de medula óssea é realizado no Hospital Santa Izabel

Transplantes foi realizado há 11 dias e equipe constatou que a infusão das células coletadas previamente foi bem-sucedida

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 12:50

Primeiro Transplante de Medula Óssea é realizado no Hospital Santa Izabel Crédito: Divulgação

Profissionais do Hospital Santa Izabel realizaram, pela primeira vez, o transplante de medula óssea de uma paciente na unidade. O procedimento foi realizado no Câncer Center Hospital Santa Izabel Oncoclínicas e beneficiou uma paciente em tratamento de câncer no sangue.

A médica hematologista e transplantadora, Suellen Riccio, explicou que a paciente passou por um transplante autólogo, ou seja, as células precursoras da medula óssea foram provenientes da própria transplantada. A infusão das células coletadas previamente foi bem-sucedida, após 11 dias de observação ocorreu a ‘pega da medula’.

“Agora ao detectarmos a recuperação da medula enxertada, com produção de sangue no organismo, constatamos que, de fato, ocorreu a “pega da medula”, afirma a especialista, ressaltando que tratamento foi realizado de forma segura e humanizada e ocorreu conforme o esperado. “Agora podemos dizer que tivemos o primeiro transplante de medula óssea bem-sucedido no Centro de Transplantes do Santa Izabel”, completou.

A conquista foi muito comemorada pela paciente, por seus familiares e pela equipe multiprofissional do novo Centro de Transplantes do hospital. A expectativa é que seja o primeiro de muitos. Considerada um marco para o tratamento especializado das doenças hematológicas na Bahia, a implantação da unidade de TMO do Cancer Center Santa Izabel e Oncoclínicas oferta ao paciente o cuidado integral necessário. No total são 12 leitos dedicados, além de infraestrutura completa, com laboratórios e cuidados de enfermagem especializados, espaço humanizado de apoio aos acompanhantes e toda a retaguarda de um hospital de grande porte.

Com quartos individuais com filtro HEPA e pressão positiva, inclusive com controle de pressão para cada leito, o que garante a segurança extrema necessária ao período em que as células do sangue do paciente se mostram baixas, a nova unidade, ressalta José Antônio Rodrigues Alves, provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, une tecnologia, eficiência e conforto. “O nosso propósito é sempre o de oferecer o melhor tratamento”, disse.