CRIME EM SALVADOR

Prisão de mulher acusada de matar bebê no colo da mãe é convertida para preventiva

A prisão de Rosimeire Santos de Jesus, 43 anos, foi convertida na manhã desta segunda-feira (26), a preventiva. Ela foi presa em flagrante no último sábado, depois de matar uma bebê que estava no colo da mãe a facadas, no Terreiro de Jesus, em Salvador.