SEMANA SANTA

Procissão de Ramos acontece nesse domingo no Campo Grande

Concentração será às 7h

Publicado em 23 de março de 2024 às 10:54

As celebrações pela Semana Santa começam neste domingo (24), com a Procissão e da Santa Missa no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A caminhada acontece no Centro da cidade.

Segundo a Arquidiocese de Salvador, a concentração terá início às 7h, na Praça do Campo Grande, onde uma multidão aguardará a bênção dos ramos, marcada para acontecer às 7h30, pelas mãos do Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

Depois, será proclamado o Evangelho e terá início a tradicional procissão que faz memória à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Animados por três carros de som (trios elétricos), saindo da Praça do Campo Grande, os fiéis seguirão pela Avenida Sete de Setembro até a Praça Municipal – onde está localizado o prédio da Prefeitura de Salvador -, local onde será celebrada a Santa Missa campal.