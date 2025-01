SALVADOR

Procissão dos Três Pedidos encerra festejos ao Senhor do Bonfim

Ato de fé foi implementado no calendário festivo há mais de 10 anos

Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 20:29

Procissão dos Três Pedidos Crédito: Paula Frós/CORREIO

Embora muita gente desconheça, o dia oficial do Senhor do Bonfim não foi celebrado na última quinta-feira (16), com a tradicional lavagem das escadarias que reúne mais de um milhão de pessoas anualmente. A comemoração solene aconteceu neste domingo (19). Com uma programação contendo cinco missas, o dia foi finalizado com a Procissão dos Três Pedidos, entre a Igreja de Nossa Senhora dos Mares e a Colina Sagrada, onde recebeu um toque especial com benção do Santíssimo Sacramento e a queima de fogos.

Há quem diga que o ponto alto dos festejos é marcado pela caminhada que sai da Conceição da Praia e termina no Bonfim. No entanto, para os religiosos, a cerimônia mais especial acontece no domingo. A primeira missa do dia foi celebrada às 5h. A celebração solene, às 10h30, foi presidida pelo cardeal arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, dom Sérgio da Rocha, que deu a benção apostólica, com Indulgência Plenária.

Muito provavelmente quem participou da Procissão dos Três Pedidos estava na comemoração de quinta. Mas, com certeza, a maioria do público da lavagem não marcou presença no encerramento. Essa manifestação foi incluída na programação do dia oficial da festa pelo atual reitor do Santuário do Senhor Bonfim, padre Edson Menezes, há mais de 10 anos.

"O evento foi criado por padre Edson em agradecimento ao final da festa. Ele faz a procissão para dar o brilhantismo de encerramento na Colina Sagrada, onde as imagens dão três voltas. Cada volta é um pedido", explica Levy Veimerober, 63 anos, membro da Irmandade do Senhor do Bonfim há 17.

Uma reportagem do CORREIO, publicada em janeiro de 2024, explicou qual é o dia oficial do Senhor do Bonfim. A festa ocorre no segundo domingo depois do dia de Reis. Antes disso, na quinta-feira, uma multidão que mistura fé católica, candomblé e festa profana vai às ruas para “lavar” as escadarias da igreja.

Exatamente às 16h03, as imagens de Santa Dulce do Pobres, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora dos Mares e a peregrina do Senhor do Bonfim saíram da Igreja Nossa Senhora dos Mares em direção à Colina, com direito a queima de fogos. Centenas de fiéis tomaram às ruas. Desta vez, um percurso menor. São 2,4 km contra os quase 8 km da quinta. Aos 78 anos, dona Maria da Cruz marca presença nas duas caminhadas há anos. Neste domingo, saiu do Engenho Velho da Federação antes de 14h para não perder a missa que antecedeu a caminhada.

"Fui para a da Conceição e vim pra cá hoje. Forte e firme", disse, esbanjando alegria. Dona Maria participa da procissão desde que foi estabelecida no calendário dos festejos, com raras exceções, quando precisava voltar ao interior para cuidar da irmã. "Ela já se foi. Agora, estou aqui todos os anos. Na quinta, tava de baiana, com jarro de barro. Fui e depois cai fora", disse, os risos.

Um trio e um mini trio foram reservados para a procissão. Até demoraram para iniciar os trabalhos, mas o público puxou à capela o Hino do Senhor do Bonfim. Cerca de 20 minutos depois, Clayton Borges e banda iniciaram oficialmente a caminhada com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Durante o percurso, canções como 'O Senhor é rei', 'Quem é essa que avança como aurora' e os hinos do Senhor do Bonfim e de Santa Dulce fizeram parte do repertório.

Procissão dos Três Pedidos 1 de 7

As imagens chegaram à Colina Sagrada uma hora e meia depois de sair dos Mares. Em frente à Basílica Santuário, o padre Edson iniciou as orações. A cada pedido feito pelo público, uma volta no Largo do Bonfim. "Eu venho pedi por todos, não por mim, mas por todos, especialmente trabalhadores. Aos pés do Bonfim, eu pedi por uma cirurgia (de catarata) e fui atendida", relatou Avani Dias, 70 anos. Após a terceira volta, a benção do Santíssimo e a queima de fogos finalizaram o ato de fé.