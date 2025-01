LAVAGEM

Devotos recebem banho de folha de baianas na chegada ao Santuário do Senhor do Bonfim

Na festa, os católicos celebram o Senhor do Bonfim, enquanto o povo de santo cultua Oxalá

Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 11:26

Baiana dá banho de folha Crédito: Gilberto Barbosa

Um dos símbolos do sincretismo religioso que caracteriza a Lavagem do Bonfim, as baianas são parte essencial da celebração. Durante o trajeto e na porta do Santuário do Senhor do Bonfim, elas dedicam a manhã para dar um banho de folha nos devotos que prestam suas preces nesta quinta-feira (16).

Na festa, os católicos celebram o Senhor do Bonfim, enquanto o povo de santo cultua Oxalá, considerado o orixá supremo. Há cerca de 10 anos, a baiana Joselita Reis, 57 anos, vai para a Lavagem do Bonfim abençoar as pessoas que chegam no Santuário. Ela explica o significado de cada item na sua bancada.

"As ervas tiram as coisas negativas para abrir espaço para a positividade. O girassol e o milho te preparam para o crescimento da fé e para alcançar seus objetivos. O milho branco é para Oxalá e a pipoca é para Obaluaê. Eu me sinto gratificada em estar aqui porque para mim é importante estar em contato com os orixás e saber que eu posso passar algo de positivo", disse.

Babalorixá Ivan dos Santos Crédito: Gilberto Barbosa

A imagem de Exú destaca a banca do babalorixá Ivan dos Santos, 42 anos, entre a multidão presente no Largo do Bonfim. Ele começou a participar da celebração há 14 anos e fala sobre o significado do banho de folha para quem vai a igreja.

"Eu peço a Oxalá que traga paz no coração das pessoas, mais alegria e união para o povo. Nós viemos para cá para limpar a alma das pessoas e trazer um grão de prosperidade e alegria", comentou.

Uma das que receberam a oração de Ivan foi a dona de casa Eliaci Cruz, 48. Esse é o terceiro ano que ela vai com a família para o santuário prestar suas orações e agradecer pelo ano que passou.